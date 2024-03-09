Песков вспомнил про права человека, комментируя допинг-дело фаворитки Путина

В Кремле следят за судьбой юной фигуристки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фигуристке Камиле Валиевой надо защищать свои права. Недавно спортсменка впервые публично поддержала главу Кремля Владимира Путина.

Соответствующий комментарий Пескова приводит "СЭ". В Кремле подтвердили, что следят за ходом дела Камилы.

"Ей (Валиевой) надо продолжать защищать свои права. Знаю, что подана апелляция", – сказал Песков.

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенный "триметазидин". В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге команда ОКР лишилась "золота", но получит "бронзу". С этим не согласна канадская сторона, занявшая 4-е место на командном турнире ОИ.

После Игр в Пекине Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок.

В феврале 2024 года Валиева засветилась рядом с Путиным на открытии "Игр Будущего" в Казани. В Кремле подтвердили, что президент РФ лично поддерживает фигуристку.