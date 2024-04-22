"Позорище": фаворитке Путина открыли двери на российское ТВ

Спортсменка, похоже, станет самой юной ведущей на главном российском канале

Юная летняя фигуристка Камила Валиева будет вести шоу на российском Первом канале. Спортсменка недавно засветилась на съемках "Новой Фабрики звезд" на телеканале ТНТ, где ее представили как "Гордость нации".

Об этом Валиева рассказала сама во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin, передает Sports.ru. Кроме того, фигуристка сообщила, что в декабре снова станет ведущей "Песни года".

"Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей", – сказала Валиева.

В сети раскритиковали данное решение Первого канала, которое открывает дорогу на ТВ допингистке. Пользователи назвали ситуацию "позорищем".

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в фигурном катании (команда) на Олимпийских играх в Пекине (2022 год). Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг спортсменки. В допинг-пробе юной россиянки обнаружили запрещенный триметазидин.

После Олимпиады в Китае президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

В январе 2024 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 (даты тестирования). Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге команда ОКР осталась с "бронзой".

Выступление Валиевой на Олимпиаде

После решения швейцарского суда власти РФ стали делать из Валиевой героиню нации. В феврале 2024 года она засветилась рядом с Путиным на открытии "Игр Будущего" в Казани. В Кремле тогда подтвердили, что президент РФ лично поддерживает фигуристку. В марте того же года Камила поддержала Путина на выборах президента, хотя она не имела права агитировать из-за юного возраста.