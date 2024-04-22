"Ганьба": фаворитці Путіна відчинили двері на російське ТБ

Спортсменка, схоже, стане наймолодшою ведучою на головному російському каналі

Юна фігуристка Каміла Валієва вестиме шоу на російському Першому каналі. Спортсменка нещодавно засвітилася на зйомках "Нової Фабрики зірок" на телеканалі ТНТ, де її представили як "Гордість нації".

Про це Валієва розповіла сама під час стріму для китайських уболівальників на платформі Douyin, передає Sports.ru. Крім того, фігуристка повідомила, що у грудні знову стане ведучою "Пісні року".

"Незабаром буде шоу на Першому каналі, найближчим часом. Я буду ведучою", — сказала Валієва.

У мережі розкритикували це рішення Першого каналу, яке відкриває дорогу на ТБ допінгістці. Користувачі назвали ситуацію "ганьбою".

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у фігурному катанні (команда) на Олімпійських іграх у Пекіні (2022 рік). Проте нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо спортсменки. У допінг-пробі юної росіянки виявили заборонений триметазидин.

Після Олімпіади у Китаї президент РФ Володимир Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року (дати тестування). Пізніше Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) перерозподілила медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті команда ОКР залишилася з "бронзою".

Виступ Валієвої на Олімпіаді

Після рішення швейцарського суду влада РФ стала робити з Валієвої героїню нації. У лютому 2024 року вона засвітилася поруч із Путіним на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані. У Кремлі тоді підтвердили, що президент РФ особисто підтримує фігуристку. У березні того ж року Каміла підтримала Путіна на виборах президента, хоча вона не мала права агітувати через юний вік.