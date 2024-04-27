Украинский гимнаст Ковтун выиграл два "золота" на чемпионате Европы

Украинцы выиграли несколько медалей на турнире

В субботу, 27 апреля, украинец Илья Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике в параллельных брусьях. В марте Илья выиграл "золото" на этапе Кубка мира в Баку.

В своей коронной дисциплине Илья набрал, 15,633 балла, чего хватило для победы. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" выиграл Мариос Георгиу из Кипра, а "бронзу" Ноэ Зейферт из Швейцарии. Еще один украинец Назар Чепурный стал шестым. Кроме того, Ковтун выиграл "золото" в упражнениях на перекладине. Украинец опередил литовца Роберта Творогала и киприота Мариоса Георгиу.

К слову, ранее Чепурный выиграл медаль на ЧЕ-2024 в опорном прыжке. Украинец с результатом 14,749 балла выиграл "бронзу", уступив "золото" и "серебро" британцу Джейку Джарману и армянину Артуру Давтяну соответственно. Украинец Игорь Радивилов в своей коронной дисциплине показал четвертый результат.

Отметим, украинец Олег Верняев занял второе место на ЧЕ-2024 в многоборье, уступив пальму первенства Мариосу Георгиу из Кипра. "Бронза" досталась Юмину Аббадини из Италии.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2024 году проходит в Римини (Италия) с 24 по 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры-2024 пройдут без российских гимнастов. Российские власти жалуются на дискриминацию.