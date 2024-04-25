Литву насмешил рассказ Лукашенко о "планах атаки": в стране нашли, чем ответить

В Литве к обвинениям Лукашенко уже привыкли

В Литве резко отреагировали на обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно запуска с территории страны БПЛА, который должен был нанести удар по Минску. Назвали это "нонсенсом и дезинформацией".

Соответствующее заявление сделал майор литовской армии Гинтаутас Чюнис, передает издание LRT. Военный был немногословен.

"На 100% это дезинформация, которой сейчас много, и то, что Литва атакует Беларусь беспилотниками – это нонсенс, другого слова я не могу подобрать. Такие заявления вызывают только улыбку", – отметил Чюнис.

Представитель пресс-службы командующего литовской армией Живиле Диджгалвиене отметила, что Литва не предпринимала и не предпринимает никаких враждебных действий против других стран, а глава литовского Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Уилмантас Виткаускас отметил, что "информация, распространяемая белорусскими службами об очагах террористов, якобы проживающих в Литве и Польше и имеющих целью нанести ущерб Беларуси, совсем не нова".

"Такие нарративы мы слышим давно, особенно они активизировались во время оборонных учений НАТО в странах Балтии. В начале марта Лукашенко уже подобное говорил", – отметил Виткаускас.

Вместе с тем, в NKVC напомнили, что граждане Литвы, которые едут в Беларусь, испытывают усиленное давление и подвергаются допросам со стороны спецслужб этой страны, поэтому в Центре рекомендуют отказаться от каких-либо поездок в Беларусь.

Также сегодня стало известно о том, что Литва продлила действие закона о санкциях в отношении россиян и белорусов. Об этом сообщает издание Tagesschau.

"Постановление было принято в прошлом году в ответ на агрессивную войну России против Украины. Однако сначала пролонгацию должен утвердить президент Гитанас Науседа. Закон предусматривает ограничение на получение россиянами и белорусами разрешений на жительство", — говорится в новости.

Кроме того, говорится, что для россиян действуют дополнительные правила при въезде в Литву и покупке недвижимости в балтийской стране ЕС и НАТО. Также закон предусматривает запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Литве предполагают возможность помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста на Родину. Вместе с тем пока там еще не знают, как это сделать.