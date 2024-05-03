Российский боксер предрек Ломаченко проблемы в титульном бою

Простой Ломаченко не играет ему на пользу, особенно, если Камбосос в хорошей форме, считает Дрозд

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBFи за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Джорджа Камбососа. Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд отметил, что Камбосос сможет составить достойную конкуренцию в поединке с украинцем.

Российский боксер отметил в эфире телеканала Матч ТВ, за счет чего австралиец сможет создать проблемы украинцу.

"Мы давненько не видели Васю Ломаченко в деле. Время не стоит на месте. Если Камбосос взялся за голову, и он будет в хорошей форме, а Ломаченко точно будет в хорошей форме… Камбосос сможет составить конкуренцию, причем достаточно приличную. Я бы не списывал со счетов Камбососа. Думаю, нас ждет достаточно конкурентный бой", — отметил Дрозд.

Боксеры находятся на завершающем этапе подготовки к титульному бою. Поединок пройдет в Перте (Австралия), на RAC Arena.

Последний раз Ломаченко выходил в ринг еще в мае прошлого года. Тогда он единогласным решением судей проиграл Девину Хейни и потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Ломаченко до сих пор считает, что именно он должен был победить в том поединке и считает судейское решение ограблением.