Російський боксер напророкував Ломаченку проблеми у титульному бою

Простій Ломаченка не грає йому на користь, особливо, якщо Камбосос у добрій формі, вважає Дрозд

12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Колишній чемпіон WBC у першій важкій вазі росіянин Григорій Дрозд зазначив, що Камбосос зможе скласти гідну конкуренцію у поєдинку з українцем.

Російський боксер зазначив в ефірі телеканалу "Матч ТВ", за рахунок чого австралієць зможе створити проблеми українцю.

"Ми давненько не бачили Васю Ломаченка у справі. Час не стоїть на місці. Якщо Камбосос узявся за голову, і він буде в хорошій формі, а Ломаченко точно буде в хорошій формі… Камбосос зможе скласти конкуренцію, причому досить пристойну. Я б не списував з рахунків Камбососа. Думаю, на нас чекає досить конкурентний бій", — зазначив Дрозд.

Боксери перебувають на завершальному етапі підготовки до титульного бою. Поєдинок відбудеться у Перті (Австралія), на RAC Arena.

Востаннє Ломаченко виходив у ринг ще у травні минулого року. Тоді він одноголосним рішенням суддів програв Девіну Хейні та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкому дивізіоні. Ломаченко досі вважає, що саме він мав перемогти у тому поєдинку та вважає суддівське рішення пограбуванням.