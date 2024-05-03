Лунін готується до трансферу: "Реал" отримав привабливу пропозицію

Український голкіпер незабаром може опинитися у команді англійської Прем’єр-ліги

"Манчестер Юнайтед" зробив запит до "Реала" про перехід українського голкіпера Андрія Луніна. Сума, яку запропонували "Червоні дияволи", не розголошується.

У свою чергу "бланкос" готові розглянути пропозиції від 35 мільйонів євро. Про запит від "манкуніанців" повідомляє Todofichajes.com.

Видання зазначає, що Лунін не продовжуватиме контракт із "Реалом". Після видатного сезону українця "вершкові" спробували продовжити його контракт, який закінчується у 2025 році, суттєво покращивши умови угоди, але гравець не хоче залишатися у тіні основного голкіпера команди бельгійця Тібо Куртуа.

У свою чергу "Манчестер Юнайтед" шукає заміну своєму воротареві Андре Онані після невдалого сезону. І Лунін є першим у списку потенційних голкіперів, хто займе цю позицію. Варто зазначити, що за українцем слідкує італійський "Мілан", також ним цікавляться ПСЖ та "Баварія".

У поточному сезоні Лунін виграв боротьбу у Кепи Аррісабалаги за місце у стартовому складі "Реала". Українець провів 29 матчів за "бланкос" у всіх турнірах, пропустив 27 м’ячів та 12 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що у "Реалі" виникла дилема перед ключовими матчами сезону в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.