"Бавария" дважды забила Лунину: "Реал" устоял в Мюнхене (видео)

Первая игра между командами прошла в Германии

Во вторник, 30 апреля, "Бавария" принимала "Реал" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне Сливочные обыграли "Барселону", фактически обеспечив себе победу в Ла Лиге.

Встреча, проходившая в Мюнхене (Германия) на одноименной арене, завершилась со счетом 2:2 в пользу "Баварии". Об этом сообщает "Телеграф".

"Бавария" мощно начала игру, уже с первых минут у украинского кипера гостей Андрея Лунина было очень много работы. Тем не менее в первом тайме сыграло известное правило — атакует одна команда, а забивает вторая. На 24-й минуте Тони Кроос идеальной передаче разрезал оборону хозяев, а Винисиус Жуниор переиграл Мануэля Нойера в ближнем бою.

В начале второго тайма Красным удалась ударная 3-минутка. Сначала Лерой Сане ворвался в чужую штрафную и мощным ударом прошил Лунина. Еще через пару минут Джамал Мусиала заработал пенальти, который реализовал Гарри Кейн. Точку в игре поставил Винисиус, реализовавший пенальти под занавес встречи.

"Бавария" – "Реал" – 2:2

Голы: Сане (53), Кейн (57, пенальти) – Винисиус (24, 83, пенальти)

Предупреждения: Мазрауи (43), Ким Мин Дже (82) – Кроос (64), Васкес (91)

"Бавария": Нойер, Киммих, Дайер, Ким Мин Дже, Мазрауи, Лаймер, Горецка (Геррейру, 46), Сане (Дэвис, 87), Мюллер (Гнабри, 80), Мусиала, Кейн

"Реал": Лунин, Васкес, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамэни, Кроос (Модрич, 76), Беллингем (Диас, 76), Родриго (Хоселу, 87), Винисиус

Статистика матча Бавария - Реал

Полный видеообзор матча "Бавария" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Напомним, ответная игра состоится в среду, 8 мая, в Мадриде. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" прошла итальянский "Лацио", а в четвертьфинале — английский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, в первом раунде плей-офф обыграл немецкий РБ Лейпциг, а во втором — "Манчестер Сити" из Англии.