В РФ пригрозили "Кинжалами" после слов украинских комментаторов (видео)

Российские футболисты до сих пор выступают в топ-лигах Европы

Комментаторы украинского медиасервиса Megogo не стали озвучивать фамилии российских футболистов, а придумали им прозвища. Накануне стала известна зарплата украинских комментаторов в УПЛ.

Об этом сообщает "Телеграф". Некоторые российские футболисты выступают в европейских лигах и еврокубках.

Во время матча 33-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" — "Реал" (0:1) комментатор Павел Посохов назвал российского футболиста хозяев Арсена Захаряна "Захрюканом". А комментатор Виталий Волочай во время ответной игры 1/4 финала Лиги Европы "Аталанта" — "Ливерпуль" (0:1) назвал российского вингера Алексея Миранчука "Мразинчуком".

В РФ началась настоящая истерика из-за этой ситуации. Россияне даже угрожают новыми ракетными ударами по Украине.

Павел Посохов

Напомним, недавно украинский полузащитник Руслан Малиновский раскритиковал "Аталанту", за которую он выступал несколько сезонов, за публикацию в соцсетях про успех сборной России и Миранчука в частности. После этого агент россиянина Вадим Шпинев оскорбил игрока "Дженоа" и сборной Украины.

Ранее Посохов обратил внимание телезрителей на проблему блокады украинской границы польским фермерами, которые во время своей акции протеста рассыпали украинское зерно прямо на железнодорожных путях. Момент попал в трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" — "Арсенал".