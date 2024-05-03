Чемпионат Украины по футболу, 27 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Четыре тура остается до окончания первенства

В субботу, 4 мая, матчем "Александрия" — "Рух" стартует 27-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре "Александрия" не смогла обыграть "Колос" (0:0), а "Рух" обыграл "Верес" (3:1).

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. Донецкий "Шахтер" сыграет против "Черноморца", а киевское "Динамо" — против "Колоса". В центральной игре тура встретятся "Днепр-1" и "Кривбасс".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 27 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 4 мая

"Александрия" — "Рух" — 13:00

"Оболонь" — ЛНЗ — 15:30

"Металлист-1925" — "Ворскла" — 18:00

Воскресенье, 5 мая

"Полесье" — "Заря" — 13:00

"Динамо" — "Колос" — 15:30

"Шахтер" — "Черноморец" — 18:00

Понедельник, 6 мая

"Днепр-1" — "Кривбасс" — 13:00

"Верес — Минай" — 18:00

Турнирное положение команд в УПЛ после 26 тура

Напомним, футболистам "Миная" предлагали сдать матч против "Динамо" (1:3) за вознаграждение. Игра состоялась в середине апреля, а один из голов игроки закарпатцев забили себе сами. В этом деле замешан друг Артема Милевского.