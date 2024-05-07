"Дорога спокути": Top Rank випустив фільм, присвячений бою Ломаченко — Камбосос (відео)

Документальний фільм "Redemption Road" присвячений протистоянню, яке відбудеться 12 травня

12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Напередодні вийшов фільм, присвячений майбутньому бою.

Документальну стрічку довжиною 23 хвилини випустила американська промоутерська компанія Top Rank Boxing. Фільм отримав назву "Redemption Road" ("Дорога спокути").

Зокрема, у фільмі колишній володар титулів у трьох вагових категоріях Ломаченко порівняв свої дві поразки у поєдинках за звання абсолютного чемпіона легкого дивізіону проти Теофімо Лопеса та Девіна Хейні. За словами боксера, він упевнений, що виграв останній бій, а поразку йому присудили несправедливо.

"У мене був шанс, але я його втратив. На папері я не абсолютний чемпіон світу. Якщо говорити про бій з Теофімо Лопесом, то гаразд, він був близьким. Але якщо говорити про поєдинок з Хейні, то він не був близьким. Я розумію, що виграв той бій. Люди знають про цей результат, про це пограбування", — сказав Ломаченко.

Також український боксер зазначає: "Я був людиною, яка хотіла підкорити світ. Я був дуже близьким до того, щоб стати абсолютним чемпіоном. Але у мене не вийшло, бо я програв у легкій вазі. У мене забрали мою мрію, мою мету. Мені б не хотілося завершувати на такій ноті. Я пам’ятаю час, коли ніхто не хотів битися. Тепер я старий, зі мною хочуть битися, але в мене ще є швидкість, сила та кондиції. Я просто хочу показати свій максимум", – сказав 36-річний Ломаченко.

Фільм "Дорога спокутування"

Раніше Ломаченко провів відкрите тренування перед титульним боєм із зображенням голуба миру на футболці.