Ф’юрі розбили голову перед боєм з Усиком: команди боксерів влаштували бійку (відео)

Ф’юрі-старший отримав розтин

У понеділок, 13 травня, команди чемпіона світу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) та чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у королівській вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) влаштували бійку в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій Усик — Ф’юрі запланований на суботу, 18 травня.

Внаслідок сутички постраждав Джон Ф’юрі, батько Тайсона. Про це повідомляє iFL TV.

Команди боксерів зустрілися у залі напередодні пресконференції. Сторони вигукували імена боксерів, а потім Джон зіткнувся лобами з одним із представників Олександра. У результаті Ф’юрі-старшому розбили чоло. Причини зіткнення невідомі, проте Джон відомий у Британії подібними витівками.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі проведуть історичний бій, адже вперше у надважкій вазі стане відомий абсолютний чемпіон в еру 4 основних поясів. А ось у реванші на кону поєдинку буде лише три пояси, адже IBF зробить свій титул вакантним. До речі, Олександр узяв у Саудівську Аравію книгу та талісман від дочки.

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