"Феноменальный боксер": Джошуа дал прогноз на бой Усик — Фьюри

Экс-чемпион мира увлекается украинским боксером

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о предстоящем бое.

Джошуа сделал свой прогноз на основе двух очных боев против Усика. В комментарии Manchester Evening News боксер отметил:

"Я дважды сражался с Усиком и могу сказать, что он феноменальный боксер, он выполняет отличную работу на ринге. С Тайсоном я не дрался, поэтому не могу сказать, что он будет делать во время боя. Я должен сказать, что Усик победит", – – сказал Джошуа.

Бой Усик – Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нганну (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Второй раз поединок сорвался из-за рассечения Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее букмекеры кардинально изменили прогноз на бой Усик-Фьюри. Также стало известно, где можно посмотреть бой в прямом эфире.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя за титул абсолютного чемпиона. Также будет доступна трансляция вечера бокса в целом.