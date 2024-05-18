"Это очень плохое поведение": Усик прокомментировал толчок Фьюри на дуэли взглядов

Александр посоветовал Тайсону, чтобы "его руки говорили за него на ринге"

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Украинский боксер прокомментировал поступок Фьюри на дуэли взглядов перед боем.

Фьюри толкнул Усика во время финальной дуэли взглядов, но в серьезную стычку этот инцидент не перерос. В комментарии Boxing King Media Усик отметил:

"Это очень плохое поведение. Не знаю почему он это сделал. Я не дам ему покоя. Пусть его руки говорят за него на ринге".

Ранее также произошел инцидент во время пресс-конференции, когда состоялась первая дуэль взглядов боксеров. Тогда Фьюри даже не посмотрел в сторону украинского боксера, повернувшись к зрительному залу и начав корчить гримасы.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.