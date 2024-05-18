Усик — Ф’юрі: гонорари боксерів

Український та британський боксери зароблять рекордні гонорари

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Призовий фонд бою становитиме понад 100 мільйонів доларів.

За інформацією порталу "Чемпіон", і українець, і британець, зароблять найбільші гонорари у своїх боксерських кар’єрах. На двох спортсмени зароблять 103 мільйони доларів.

Незалежно від результату поєдинку, Ф’юрі отримає 69 мільйонів, а Усик – 34 мільйони. Це також рекордний гонорар в історії українського боксу. Стільки за один двобій не отримували навіть брати Клички.

Для переможця підготували ексклюзивний пояс із прапорами України та Великобританії. Також учасники мегафайту отримають цінний годинник з мініматюрними фігурками Усика та Ф’юрі, виготовлені спеціально для цієї події.

Бій Усик – Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нганну (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше букмекери кардинально змінили прогноз на бій Усик-Ф’юрі. Також стало відомо, де можна переглянути бій у прямому ефірі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою за титул абсолютного чемпіона. Також буде доступна трансляція вечора боксу в цілому.