Усик - Фьюри: есть первая победа Украины на шоу (видео)

Украинец Лапин добыл победу в андеркарде шоу Усик — Фьюри

В субботу, 18 мая, украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) одержал свою десятую победу на профи-ринге, победив португальца Октавиу Пудивитра (9-2, 4 КО). Этот поединок прошел в рамках вечера бокса Усик — Фьюри.

Об этом сообщает "Телеграф". Поединок украинца проходил в раннем андеркарде вечера бокса и не попал в платную трансляцию шоу.

Лапин с первых секунд начал наносить оппоненту мощные удары. В итоге титульный бой продлился недолго — уже в первой 3-минутке украинец нанес Пудивитру второе поражение в карьере и первое — досрочное. Таким образом, Даниель завоевал вакантный пояс WBA Inter-Сontinental в полутяжелом дивизионе.

Полное видео боя Лапин - Пудивитр

К слову, Лапин выступает за промоутерскую компанию Алксандра Усика. На шоу Усик — Дюбуа Даниэль впервые завоевал чемпионский пояс.

Напомним, главный бой шоу состоится позднее. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть этот поединок в Украине. Добавим, на сайте "Телеграф" будет доступна прямая трансляция боя Усик — Фьюри. К слову, букмекеры не сумели выделить фаворита в этом противостоянии.