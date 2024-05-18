Сын Фьюри тайно болеет за Усика (фото)

Пока Тайсон оскорбляет украинца, его сын делает с украинским чемпионом совместное фото

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса Усик — Фьюри. Накануне в сети появилась занимательная фотография сына "Цыганского короля", который позирует рядом с украинским чемпионом.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в соцсети Х. На снимке один из сыновей "Цыганского короля" охотно позирует с украинским "Котом".

В сети шутят, что сын Фьюри знает, что Усик победит в бою, а также он тайно болеет за Александра.

Отметим, Тайсон вместе с женой Пэрис воспитывают семерых детей — Венесуэлу Линду, Принца Джона Джеймса, Принца Тайсона Люка II, Валенсию, Принца Адониса, Афину и Принца Рико Пэриса, который родился осенью 2023 года.

Бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.