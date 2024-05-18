Британский "Гром" жестко нокаутировал соперника на шоу Усик - Фьюри (видео)

Представитель легкого веса выдал невероятный нокаут

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профи-бокса, главным событием которого станет супербой Усик — Фьюри. В андекарде шоу феноменально выступил британский боксер Марк Чемберлен по прозвищу "Гром".

Уже в первом раунде "Гром" нокаутировал представителя Нигерии Джошуа Олувасеуна. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок проходил в среднем темпе, пока Марк мощным ударом не поймал соперника в центре ринга. Джошуа поднялся, однако отбиться от последующего добивания нигериец не сумел. В итоге Олувасеуна оказался в тяжелом нокауте, упав лицом в канвас.

Непобедимый Марк добыл свою 16 победу в профи, а Джошуа, в свою очередь, проиграл во второй раз в карьере, имея в послужном списке 23 победы.

Добавим, что Чемберлен завоевал второстепенный пояс WBC Silver в легком весе. В этой весовой категории выступает украинец Василий Ломаченко, который в мае 2024 года завоевал пояс IBF.

Бой Усик — Фьюри покажут в Украине, ориентировочно поединок начнется 19 мая в 00:30 по киевскому времени. Накануне букмекеры дали прогноз на поединок "Цыганского короля" и "Кота".