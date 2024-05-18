Усик - Фьюри: перед боем произошла нелепая ошибка

Странное недопонимание произошло на церемонии взвешивания

Накануне вечера бокса Усик — Фьюри в Саудовской Аравии прошла традиционная церемония взвешивания участников шоу. Всем запомнилась выходка "Цыганского короля" на мероприятии, однако произошла невероятная ошибка организаторов.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист Майкл Бенсон. По информации источника, организаторы неверно объявили вес украинского чемпиона.

"Вес Александра Усика, похоже, был неправильно объявлен на взвешивании перед поединком с Тайсоном Фьюри. Похоже, он на самом деле набрал 223 фунта, а не 233 фунта", — написал Бенсон.

Таким образом, по словам Бенсона, настоящий вес Усика на церемонии взвешивания составил не 105,6 кг, а 101,1 кг. К слову, британец показал на весах 118,84 кг.

Видео церемонии взвешивания участников боя Усик - Фьюри

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть супербой Усик — Фьюри в Украине. Добавим, что букмекеры в день поединка кардинально изменили свой прогноз на бой. Ранее украинский боксер Даниэль Лапин добыл досрочную победу в первом раунде ша шоу бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).