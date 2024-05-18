Усик - Фьюри: на шоу избили легенду российского бокса (видео)

Главное событие вечера состоится после полуночи

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где пройдет бой Александр Усик — Тайсон Фьюри, себя попытался проявить российский боксер Сергей Ковалев. Ветеран мирового бокса уступил малоизвестному боксеру из Швеции Робину Сафару.

Читайте: Усик — Фьюри: онлайн-трансляция вечера бокса

Поединок проходил в первом тяжелом весе. Бывший чемпион миру в полутяжелом весе ничего не сумел противопоставить своему оппоненту, передает "Телеграф".

С первых минут поединка шведский боксер действовал первым номером, в то время как Ковалев старался подловить своего соперника. Несмотря на все попытки, Сафар действовал более активно и уже в третьем раунде Ковалев действительно понял, что ему сегодня не победить.

В седьмом раунде российский боксер пропустил несколько сильных ударов по печени, но тем не менее оставался на ногах. В десятом раунде Ковалев даже побывал в нокдауне, но сумел подняться, чтобы без шансов проиграть по очкам.

Судя по всему, Ковалеву следует задуматься о завершении карьеры, в то время как Сафар сумел создать себе имя в поединке с более именитым соперником.

Ранее "Телеграф" писал, что бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.