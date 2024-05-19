Усик - Фьюри: один арбитр присудил победу "Цыганскому королю"
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Большой бой прошел в Эр-Рияде
В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу на ринге сошлись непобедимые чемпионы мира украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Поединок завершился победой Усика раздельным решением судей. Один из рефери отдал победу британцу. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон в соцсети Х.
Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Один из рефери отдал предпочтение "Цыганскому королю" — 115-112, 114-113, 113-114 в пользу украинца.
Судейские записки боя Усик — Фьюри
Статистика боя Усик — Фьюри
Статистика боя показала, что Фьюри выбросил больше ударов, правда, Усик был намного точнее. Кроме того, Александр больше работал силовыми ударами, а Тайсон — джебами.
На сайте "Телеграф" доступны видео лучших моментов боя Усик — Фьюри, а также полное видео поединка. К слову, осенью 2024 года на боксеров ожидает реванш. Добавим, что "Цыганский король", похоже сломал челюсть украинскому чемпиону.