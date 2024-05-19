Усик попал в больницу после победы над Фьюри: что произошло

"Цыганский король" и "Кот" устроили рубку на ринге

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) пропустил пресс-конференцию после боя. Дело в том, что Александр повредил челюсть в объединительном поединке.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в соцсети Х. По его информации, "Цыганский король" мог сломать челюсть украинцу.

"Тайсон Фьюри прибыл на пресс-конференцию после боя, Александр Усик попал в больницу с подозрением на сломанную челюсть и не приедет…" — написал Бенсон.

Отметим, Александр пропустил несколько серьезных ударов, особенно запомнились мощные апперкоты в исполнении британца. Добавим, что Фьюри пришел на пресс-конференцию с синяком под правым глазом и разбитым носом. Промоутер британца Фрэнк Уоррен на этом мероприятии подтвердил, что Усик отправился в госпиталь из-за проблем с челюстью.

Напомним, украинец отправил британца в стоячий нокдаун в 9-м раунде. На сайте "Телеграф" доступны лучшие моменты боя Усик — Фьюри, а также полное видео поединка. Добавим, в октябре 2024 года боксеры должны провести реванш.