"Давид против Голиафа": полное видео боя Усик - Фьюри

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелоем весе

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло грандиозное шоу профи-бокса, главным событием которого стал объединительный поединок в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО). Итогом поединка стала победа Усика раздельным решением судей.

Украинский и британский боксеры проведи зрелищный 12-раундовый бой за титул абсолютного чемпиона мира. По итогам 12-и раундов двое судей отдали предпочтение Усику. Об этом сообщает "Телеграф".

Александр здорово начал поединок, оттеснив Тайсона от центра ринга, однако к середине боя "Цыганский король" выровнял положение и даже захватил инициативу. Все изменил 9-й раунд, в котором британец продемонстрировал чудеса выживания. Тем не менее Фьюри оказался в нокдауне. Бывший чемпион по версии WBC включился в чемпионских раундах, однако этого было мало даже для ничьей.

К слову, в сети этот бой назвали битвой Давида и Голиафа из-за большой разницы боксеров в габаритах.

Полное видео боя Усик — Фьюри

Лучшие моменты боя Усик — Фьюри

Напомним, теперь Усик и Фьюри обязаны провести реванш, который запланирован на осень 2024 года. Отметим, в андеркарде шоу в Эр-Рияде удачно выступил украинский боксер-полутяж Даниэль Лапин, который нокаутировал в первом раунде Октавиу Пудивитра из Португалии. Кроме того, нокаут в первом раунде оформил британский "Гром", а россиянин Сергей Ковалев был избит шведом Робином Сафаром.