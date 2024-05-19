Все через війну в Україні: Ф’юрі знайшов дивну відмазку після поразки від Усика

Британець програв Олександру Усику за очками

Тайсон Ф’юрі програв Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Після бою Ф’юрі назвав причиною поразки від Усіка війну в Україні.

Ф’юрі вважає, що в нього вкрали перемогу, незважаючи на те, що більшість фахівців погодилися з вердиктом суддів. Слова британського боксера наводить The Sun.

"Що поробиш, це одне з найдурніших рішень у боксі. Його країна перебуває у стані війни, тому люди встають на бік країни, яка перебуває у стані війни. Але не помиляйтеся — я виграв цю битву і повернуся. У мене є пункт про матч- реванш".

Усик виграв бій у Ф’юрі за очками, роздільними рішеннями суддів, і став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу. Також він став першим чемпіоном у еру чотирьох основних поясів: WBO, WBA, WBC та IBF. Попереднім абсолютним чемпіоном світу у супертяжах був британець Леннокс Льюїс, який завоював цей титул у 1999 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик дав згоду на бій-реванш одразу після закінчення першого поєдинку, ще коли боксери перебували у рингу.