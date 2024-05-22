"Будем просить IBF об исключении": промоутер Усика хочет сохранить пояс для Александра

Усик может лишиться титула абсолютного чемпиона уже 1 июня

В ближайшие две недели украинский боксер Александр Усик может потерять статус абсолютного чемпиона. Украинца могут лишить чемпионского пояса IBF из-за невозможности проведения обязательной защиты титула с претендентом.

Однако, президент IBF заявил, что любой действующий чемпион может попросить об исключении любого правила федерации. И если представители украинца сделают это, то в IBF рассмотрит просьбу и, возможно, к Александру будут применены особые условия, сообщает Worldboxingnews.

Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк рассказал, что команда Усика планирует воспользоваться этой возможностью. "Конечно, мы будем просить IBF об исключении из правил", – сказал Красюк.

Источник отмечает, что если в IBF одобрят просьбу команды украинца, то бой Хргович – Дюбуа не будет титульным, а Александр Усик будет обязан провести защиту титула IBF с победителем этого поединка после реванша с Фьюри в октябре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик отстранен от бокса до 2 июля из-за травмы, которую он получил в бою с Фьюри.