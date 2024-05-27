Євро-2024: коли стартує турнір

Матч-відкриття відбудеться 14 червня у Мюнхені

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року стартує 14 червня у Німеччині матчем країни-господарки проти Шотландії. Збірна України також пробилася на турнір, наша команда розпочне свій шлях на Євро-2024 у понеділок, 17 червня.

Повний календар та розклад усіх матчів Євро-2024 доступні на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Синьо-жовті проведуть на турнірі щонайменше три гри.

Євро-2024 — 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу. На турнірі зіграють 24 команди, які були поділені на 6 груп по 4 збірні. Команди, які посядуть перші та другі місця, а також 4 найкращі з тих, що займуть треті місця у своїх квартетах, вийдуть у плей-оф.

Нагадаємо, збірна України не зуміла подолати груповий етап відбору на Євро-2024 через скандальне рішення у матчі Україна — Італія (0:0). Проте наша команда здобула альтернативний шанс виходу на ЧЄ через плей-оф Ліги націй. Синьо-жовті у півфіналі кваліфікації перемогли Боснію та Герцеговину (2:1), після чого розібралися з Ісландією (2:1). Волею жеребу збірна України зіграє на ЧЄ-2024 у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.