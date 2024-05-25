Довбик и Цыганков зажгли в последнем матче чемпионата Испании: 7 голевых действий на двоих (видео)

Украинцы блестяще выступают в Ла Лиге

В пятницу, 24 мая, "Жирона" в рамках матча 38 тура чемпионата Испании сезона 2023/24 принимала "Гранаду". Накануне каталонцы сделали "Реал" досрочным победителем Ла Лиги.

Встреча, проходившая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Невероятно, но украинцы "Жироны" Виктор Цыганков и Артем Довбик поучаствовали во всех голах в этом поединке. Виктор оформил дубль и отдал один ассист, а Артем сделал хет-трик и отдал одну голевую передачу. Стоит отметить, что два гола Довбик забил, реализовав пенальти.

Таким образом, Довбик вернулся на первое место в списке бомбардиров чемпионата Испании, опередив по голам (24) норвежского нападающего "Вильярреала" Александера Серлота (23). Правда, у норвежца есть одна игра в запасе (против "Осасуны").

Довбик и Цыганков провели отличный сезон в чемпионате Испании. За форвардом следят даже в АПЛ. Добавим, что "Жирона" по итогам сезона завоевала "бронзу" в Ла Лиге и пробилась в Лигу чемпионов, правда, УЕФА может не пустить этот клуб в главный еврокубок.