"Боруссия" Д - "Реал": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Великобритании

В субботу, 1 июня, в Лондоне (Великобритания) состоится финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Боруссия" Дортмунд — "Реал" Мадрид. Накануне Королевский суперклуб выиграл чемпионат Испании.

В прямом эфире в Украине суперматч "Боруссия" Д — "Реал" покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Для просмотра поединка на Megogo необходима подписка: "Максимальная+благотворительность", "Максимальная" или "Спорт" (стоимость пробной от 29 грн). Студия начнет свое вещание в 20:30. На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов, а также лучшие моменты матча.

Megogo покажет финал Лиги чемпионов Боруссия Д - Реал

Напомним, оба клуба уверенно выиграли свои квартеты на групповой стадии турнира. Более того, дортмундцы стали первыми в "группе смерти", опередив ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл". Сливочные, в свою очередь, набрали максимум очков в противостоянии с "Наполи", "Брагой" и "Унионом" (Берлин).

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" прошел немецкий РБ Лейпциг, а затем сенсационно выбил английский "Манчестер Сити". В 1/2 финала мадридцы не без проблем одолели немецкую "Баварию".

"Боруссия" Д в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, во втором — испанский "Атлетико", а в третьем — французский "Пари Сен-Жермен".