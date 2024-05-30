У Луніна проблеми перед фіналом Ліги чемпіонів

Українець, схоже, не зіграє у вирішальній грі євросезону

Український воротар "Реала" Андрій Лунін може пропустити фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти "Боруссії" Д через хворобу. Гра відбудеться найближчої суботи, 1 червня, а українець тренується окремо від команди.

Про це повідомляє COPE. За інформацією джерела, український голкіпер три дні тренується окремо через грип.

Повідомляється, що кіпер перехворів на грип, проте існує ймовірність того, що він заразить одноклубників, через що його ізолювали. У виданні зазначили, що Лунін вирушить на фінал ЛЧ до Лондона окремо від команди, а хвороба значно знизила його шанси потрапити в основу Вершкових на головний матч сезону.

У воротах "Реала" у грі з "Боруссією" Д, ймовірно, стоятиме бельгієць Тібо Куртуа.

Нагадаємо, Королівський клуб став чемпіоном Іспанії достроково після того, як українець Артем Довбик забив "Барселоні". Крім того, форвард "Жирони" та збірної України став володарем трофея Пічічі (приз найкращому бомбардиру Ла Ліги). На рахунку нападника 24 точні постріли в кампанії 2023/24.