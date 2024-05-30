Сведут с ума любого мужчину: красотки-теннисистки на "Ролан-Гаррос" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Современные теннисистки популярны не только на спортивном фронте
На грунтовых кортах Парижа проходит 123-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос-2024". За главный грунтовый трофей борются сотни теннисисток, многие из которых обладают модельной внешностью.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию топ-7 самых горячих теннисисток на французском "мейджоре". В список попали две представительницы Украины.
Донна Векич
27-летняя обладательница четырех титулов WTA из Хорватии удачно стартовала на "Ролан Гаррос", пройдя сразу двух представительниц Украины: Лесю Цуренко и Марту Костюк. На красотку в Instagram подписано свыше 200 тысяч человек.
Сорана Кырстя
34-летняя румынская теннисистка не сумела преодолеть первый тур Открытого чемпионата Франции, уступив Анне Блинковой. За теннисисткой, у которой на счету 2 победы на уровне WTA, в соцсетях следят свыше 200 тысяч человек.
Паула Бадоса
26-летняя испанка трижды брала титулы на уровне WTA. За спортсменкой в Instagram следят свыше миллиона пользователей. Паула уже пробилась в 3-й раунд на "мейджоре" в Париже.
Ана Богдан
31-летняя румынская теннисистка может похвастаться 3 титулами WTA. Во Франции Ана пока идет без поражений. В Instagram за ней следит 100-тысячная армия подписчиков.
Осеан Доден
27-летняя француженка за свою карьеру выиграла лишь 1 титул WTA. На домашнем Турнире Большого Шлема Осеан, на которую подписано около 40 тысяч человек, выступает в парном разряде.
Марта Костюк
21-летняя украинка не сумела преодолеть второй раунд на "Ролан Гаррос-2024", но продолжит выступления на турнире в паре. В Instagram за украинкой, которая лишь раз выигрывала титул на уровне WTA, следят 277 тыс. подписчиков.
Даяна Ястремская
24-летняя уроженка Одессы лишь недавно выиграла свой первый титул на уровне WTA 125. За украинкой в соцсетях следит почти 200-тысячная "армия". На "Ролан Гаррос-2024" Даяна уже добралась до 3-го раунда.
Напомним, перед "Ролан Гаррос-2024" украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) победила теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Ранее стало известно, сколько украинок выступит на "Уимблдоне-2024".