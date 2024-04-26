Каждый третий житель планеты следил за путинскими играми: в РФ поразили масштабами лжи

В Казани прошел "международный" турнир, про который мало кто слышал, однако российские власти утверждают обратное

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции стали подарком для российского спорта. Это демонстрирует успех "Игр Будущего", которые якобы смотрел каждый третий житель Земли.

Соответствующий комментарий Чернышенко приводит Р-Спорт. Дмитрий похвастался успехом путинских игр, заявив, что они набрали 3 млрд просмотров.

"Несмотря на серьезные внешние угрозы, российский спорт динамично развивается. Президент поручил обеспечить высокую соревновательную активность. Создаются новые форматы спортивных соревнований, не имеющих аналогов в мире.

Инновационным событием в 2024 году стали Игры будущего в Казани. Россия подарила миру новый формат соревнований. Никто не ожидал такого успеха. Более 3 миллиардов просмотров подтверждает интерес к этому турниру.

Россия снова доказала, что задает тренды, в том числе и спортивные. Мы развиваем сотрудничество с дружескими странами. Мы проведем Игры БРИКС, Игры дружбы. Тесно взаимодействуем с Китаем.

Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности, а мы будем развивать новые инновационные форматы", – сказал Чернышенко.

Справка: "Игры будущего" — первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта. Атлеты одновременно соревновались и в спортивных дисциплинах, и в киберспортивных. В сети высмеяли слова Чернышенко. Даже россияне не верят в такой ошеломительный успех путинских игр, ведь финал чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция собрал у экранов около 1,5 млрд зрителей по всему миру.

Напомним, президент РФ Владимир Путин лично посетил церемонию открытия "Игр будущего", рядом с ним сидела его новая фаворитка Камила Валиева. В Кремле тогда подтвердили, что Путин лично поддерживает несовершеннолетнюю фигуристку, а та в ответ публично поддержала его на выборах президента, хотя не имела на это право из-за возраста.