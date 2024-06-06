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Польша - Украина: букмекеры заинтриговали прогнозом на контрольный матч

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Тренировка сборной Украины перед матчем с Польшей Новость обновлена 06 июня 2024, 17:06
Тренировка сборной Украины перед матчем с Польшей. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Шансы команд практически равны

В пятницу, 7 июня, сборная Украины сыграет свой второй спарринг в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Польша — Украина.

По мнению букмекеров, в этой встрече нет явного фаворита. Об этом сообщает Favbet.

На успех сборной Украины можно сделать ставку с коэффициентом 2,84. В то же время триумф поляков немного вероятнее — коэффициент 2,81. Добавим, что вероятность победы Сине-желтых оценили в 35%, а поляков — в 36%.

Прогноз букмекеров на контрольный матч Польша — Украина

  • Favbet: (победа Польши 2,81 — ничья 3,40 — победа Украины 2,84)
  • William Hill: (2,60 — 3,00 — 2,62)

Матч Польша — Украина состоится в Варшаве на стадионе "Народовы". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире.

Напомним, Сине-желтые проведут три товарищеские игры перед чемпионатом Европы-2024. На Евро наша команда сыграет как минимум три поединка на групповой стадии турнира. Добавим, что сборная Украины сразится за место в плей-офф с командами Бельгии, Румынии и Словакии.

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#Футбол #Сборная Украины #Сборная Польши