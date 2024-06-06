Польша - Украина: где и когда смотреть контрольный матч

Сине-желтые проведут очередной товарищеский поединок

В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет свой второй контрольный поединок в рамках подготовки на чемпионат Европы-2024. В первой игре Сине-желтые дали бой команде Германии (0:0). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Польша — Украина.

В прямом эфире матч национальной команды против Польши в Украине покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Матч Польша — Украина состоится в Варшаве на стадионе "Народовы", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. Посмотреть игру на Megogo можно по подпискам: "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность". Стоимость пробной подписки — от 99 грн. Добавим, на сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты встречи.

Megogo покажет матч Польша - Украина

Напомним, всего сборная Украины запланировала три спарринга перед ЧЕ-2024. К слову, на чемпионате Европы, который начнется 14 июня, Сине-желтые проведут как минимум три игры. Расписание матчей Евро-2024 доступно на сайте "Телеграф".