Польща – Україна: букмекери заінтригували прогнозом на контрольний матч

Шанси команд практично рівні

У п’ятницю, 7 червня, збірна України зіграє свій другий спаринг у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Польща — Україна.

На думку букмекерів, у цій зустрічі нема явного фаворита. Про це повідомляє Favbet.

На успіх збірної України можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,84. В той самий час тріумф поляків трохи ймовірніший — коефіцієнт 2,81. Додамо, що ймовірність перемоги Синьо-жовтих оцінили у 35%, а поляків – у 36%.

Прогноз букмекерів на контрольний матч Польща — Україна

Favbet: (перемога Польщі 2,81 – нічия 3,40 – перемога України 2,84)

William Hill: (2,60 — 3,00 — 2,62)

Матч Польща – Україна відбудеться у Варшаві на стадіоні "Народовий". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому ефірі.

Нагадаємо, Синьо-жовті проведуть три товариські гри перед чемпіонатом Європи-2024. На Євро наша команда зіграє як мінімум три поєдинки на груповій стадії турніру. Додамо, що збірна України битиметься за місце у плей-оф із командами Бельгії, Румунії та Словаччини.