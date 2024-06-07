У збірної РФ з футболу з’явився новий суперник, заборонений у Росії

Російська команда може зіткнутися із дипломатичним казусом, якщо зіграє з талібами

Заборонена у РФ терористична організація "Талібан" хоче провести товариський матч проти команди Росії. Через санкції команда РФ відсторонена від усіх міжнародних турнірів, проте має право проводити товариські ігри.

Таліби зголосилися провести матч між збірними Афганістану та Росії. Про це заявив виконувач обов’язків міністра праці та соціальних відносин у тимчасовому уряді Афганістану Абдул Умарі, передає РБК.

"Футболна команда Афганістану добре грає і бере участь у турнірі в Азії. І ми чекаємо з нетерпінням футбольного турніру між нашими країнами", — заявив Умарі.

Також Умарі виявив бажання, щоб спортсмени з Афганістану взяли участь в "Іграх Дружби-2024", щоправда, "міжнародний" турнір у РФ перебуває під загрозою зриву.

Нагадаємо, нещодавно збірна Росії вперше за довгий час зіграла проти європейської команди. Команда Сербії погодилася приїхати у гості у РФ. Раніше повідомлялося, що Російський футбольний союз (РФС) веде переговори щодо проведення товариських матчів зі збірною Північної Кореї.