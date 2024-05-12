Это гойда или прорыв? Новый соперник сборной России рассмешил сеть

Азиатская страна сама предложила россиянам спарринги

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей со сборной Северной Кореи. Накануне российские юноши проиграли команде Таджикистана, вызвав гнев соотечественников.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, россияне хотят сыграть с футболистами из Северной Кореи несколько матчей на юношеском уровне.

Сообщается, что юношеские сборные КНДР предложили сыграть сборной РФ из игроков 2008 года рождения в июне 2024 года, а сборной России-2006 в июле. В ответ российская сторона предложила провести данные игры осенью. Также сообщается, что женская сборная Северной Кореи в июле 2024 года может провести контрольные поединки против команды РФ в России.

В сети со смехом восприняли данную новость. Пользователи шутят, что Россия в 2018 году принимала лучшие сборные мира на чемпионате мира, а теперь играет с изгоями.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с командой строителей. Напомним, недавно к сборной РФ в гости впервые за долгое время приехала европейская команда.