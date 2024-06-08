"Зинченко кинул россиян на миллионы": пропагандисты бьют тревогу

Украинский футболист якобы задолжал кругленькую сумму российскому агенту

Двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов рассказал, что украинский футболист Александр Зинченко задолжал ему за агентские услуги миллионы рублей. Недавно Зинченко заявил о готовности пойти на фронт, если его позовут.

Соответствующий комментарий Гаврилова приводит "Матч ТВ". По словам Гаврилова, он помогал не только украинцу, но и его семье.

– Все свои силы, средства и возможности я использовал, чтобы ему помочь, решить его серьезные проблемы. Он стал играть в "Уфе", я помог ему с переходом. Я же предоставил его семье проживание у себя дома, в моей квартире. Я помог с регистрацией российского гражданства его родителям. Все проблемы решил.

А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они всё сделали. А у меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря.

– Он должен миллионы рублей?

– Да. Пытался с ним связаться, но родители говорили, что ему некогда, что у него другие задачи.

У нас есть организация, которая занималась этим вопросом. И сейчас идет процесс. Я бы хотел с ним поговорить, понять его сущность. Когда ему было тяжело, он со мной общался, а когда всё стало хорошо, то я и не нужен.

Напомним, Зинченко со скандалом перешел из "Шахтера" в "Уфу", где украинец играл с 2015 по 2016 год. Затем игрок выступал за "Ман Сити", ПСВ (аренда) и "Арсенал" (Лондон). Сейчас футболист живет в Лондоне с женой Владой Седан. К слову, недавно тренер Канониров жестко пошутил о супруге украинца.