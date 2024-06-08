"Зінченко кинув росіян на мільйони": пропагандисти б’ють на сполох

Український футболіст нібито заборгував кругленьку суму російському агенту

Дворазовий чемпіон СРСР Юрій Гаврилов розповів, що український футболіст Олександр Зінченко заборгував йому за агентські послуги мільйони рублів. Нещодавно Зінченко заявив про готовність піти на фронт, якщо його покличуть.

Відповідний коментар Гаврилова наводить "Матч ТВ". За словами Гаврилова, він допомагав не лише українцеві, а і його родині.

– Усі свої сили, засоби та можливості я використав, щоб йому допомогти, вирішити його серйозні проблеми. Він почав грати в "Уфі", я допоміг йому з переходом. Я ж надав його сім’ї житло у себе вдома, у моїй квартирі. Я допоміг із реєстрацією російського громадянства його батькам. Усі проблеми вирішив.

А коли в мене почалися проблеми зі здоров’ям, а в нього з’явилися можливості виїхати за кордон, запахло іншими грошима, то з’явилися зовсім інші люди, які почали називати себе агентами Зінченка і говорити, що вони все зробили. А я мав контракт з ним. Мене вирішено було не те що кинути, а відсунути, м’яко кажучи.

– Він винен мільйони рублів?

– Так. Намагався з ним зв’язатися, але батьки казали, що йому ніколи, що має інші завдання.

Ми маємо організацію, яка займалася цим питанням. І зараз триває процес. Я хотів би з ним поговорити, зрозуміти його сутність. Коли йому було важко, він зі мною спілкувався, а коли все стало добре, то я й не потрібний.

Нагадаємо, Зінченко зі скандалом перейшов із "Шахтаря" до "Уфи", де українець грав з 2015 по 2016 рік. Потім гравець виступав за "Ман Сіті", ПСВ (оренда) та "Арсенал" (Лондон). Зараз футболіст живе у Лондоні із дружиною Владою Седан. До речі, нещодавно тренер Канонірів жорстко пожартував про дружину українця.