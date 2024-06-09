"Не дают мирной жизни": в РФ объявили эвакуацию на футбольном матче из-за атаки беспилотников (видео)
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Россияне не довольны, что им не дали досмотреть футбол в Курске
Матч 18-го тура чемпионата России во Второй лиге А (группа "Серебро", второй этап) "Авангард" — "Иртыш" был приостановлен. Причиной стал сигнал об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Накануне беспилотники атаковали очередной НПЗ в РФ.
Об этом сообщает пресс-служба "Иртыша" в telegram. По стадиону объявили о сигнале ракетной опасности, а также об опасности атаки БПЛА.
Игра была остановлена на 73-й минуте. Болельщикам рекомендовали пойти в ближайшее укрытие, а игроки отправились в подтрибунное помещение. Через некоторое время матч был продолжен, но уже без зрителей.
"Игра остановлена! Все в укрытия!
Матч будет продолжен без зрителей!
Приносим свои извинения!
Ценим вашу поддержку", — говорится в заявлении курского "Авангарда".
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