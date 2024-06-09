"Не дают мирной жизни": в РФ объявили эвакуацию на футбольном матче из-за атаки беспилотников (видео)

Россияне не довольны, что им не дали досмотреть футбол в Курске

Матч 18-го тура чемпионата России во Второй лиге А (группа "Серебро", второй этап) "Авангард" — "Иртыш" был приостановлен. Причиной стал сигнал об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Накануне беспилотники атаковали очередной НПЗ в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба "Иртыша" в telegram. По стадиону объявили о сигнале ракетной опасности, а также об опасности атаки БПЛА.

Игра была остановлена на 73-й минуте. Болельщикам рекомендовали пойти в ближайшее укрытие, а игроки отправились в подтрибунное помещение. Через некоторое время матч был продолжен, но уже без зрителей.

"Игра остановлена! Все в укрытия!

Матч будет продолжен без зрителей!

Приносим свои извинения!

Ценим вашу поддержку", — говорится в заявлении курского "Авангарда".

Отметим, в чемпионате Украины по футболу 2023/24 многие матчи прерывались из-за воздушных тревог, для России — это в новинку. Пользователи в сети шутят на эту тему, а некоторые грозят разбомбить все дороги в Украине…

Напомним, матч "Минай" — "Динамо" в декабре 2023 года не был доигран после воздушной тревоги из-за отсутствия света на арене. Игру доиграли лишь в апреле 2024 года, позднее поединок оказался в эпицентре скандала.