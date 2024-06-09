"Не дають мирного життя": у РФ оголосили евакуацію на футбольному матчі через атаку безпілотників (відео)

Росіяни невдоволені, що їм не дали доглянути футбол в Курську

Матч 18-го туру чемпіонату Росії у Другій лізі А (група "Срібло", другий етап) "Авангард" — "Іртиш" було призупинено. Причиною став сигнал про атаку безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Напередодні безпілотники атакували черговий НПЗ у РФ.

Про це повідомляє пресслужба "Іртиша" у telegram. На стадіоні оголосили про сигнал ракетної небезпеки, а також про небезпеку атаки БПЛА.

Гра була зупинена на 73 хвилині. Вболівальникам рекомендували піти до найближчого укриття, а гравці вирушили до підтрибунного приміщення. Через деякий час матч було продовжено, але вже без глядачів.

"Гра зупинена! Всі в укриття!

Матч буде продовжено без глядачів!

Приносимо свої вибачення!

Цінуємо вашу підтримку”, — йдеться у заяві курського “Авангарду”.

Зазначимо, у чемпіонаті України з футболу 2023/24 багато матчів переривалися через повітряні тривоги, для Росії — це новинка. Користувачі в мережі жартують на цю тему, а дехто погрожує розбомбити всі дороги в Україні.

Нагадаємо, матч "Минай" — "Динамо" у грудні 2023 року не був дограний після повітряної тривоги через відсутність світла на арені. Гру дограли лише у квітні 2024 року, пізніше поєдинок опинився в епіцентрі скандалу.