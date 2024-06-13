Євро-2024 паралізував роботу парламенту: депутати поїхали до Німеччини

Парламент європейської країни призупинив роботу

В Албанії через чемпіонат Європи-2024 скасували засідання парламенту. Збірна цієї країни стартує на Євро-2024 матчем проти Італії у Дортмунді (Німеччина).

Більшість албанських депутатів планують відвідати матчі рідної команди на ЧЄ-2024. Про це повідомляє as.

За інформацією джерела, албанські депутати вирушать до Німеччини на матч збірної, причому багато хто зробить це на авто. Через це пленарне засідання цього тижня, заплановане на четвер, провели в середу, а збори наступного тижня були скасовані. Це дуже не сподобалося опозиції, в якій назвали ситуацію "ганьбою".

"Ви поставилися до парламенту як до своєї приватної крамниці. Як керівник, ви повинні пояснити громадянам, чому сесія була перенесена з четверга на середу.

Ви зобов’язані це зробити, тому що ухвалили рішення в односторонньому порядку, не порадившись з опозицією. Якщо причина полягає в цьому [поїздці на Євро], то це ганебний вчинок, і ми дистанціюємося від цього", — заявив голова Демократичної партії Албанії Газмент Барді у протесті прем’єр-міністру Албанії Еді Рамі.

Збірна Албанії на Євро-2024 потрапила до "групи смерті" разом з Італією, Хорватією та Іспанією. Ймовірно, албанці не зможуть потрапити до топ-3 квартету та вилетять із групи. Євро-2024 стартує 14 червня матчем Німеччина — Шотландія у Мюнхені.