Італія — Албанія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Чинні чемпіони розпочинають свій шлях на Євро-2024 у Дортмунді

У суботу, 15 червня, на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині відбудеться матч першого туру у групі B Італія – Албанія. До речі, Євро-2024 паралізував роботу албанського парламенту.

"Телеграф" проведе онлайн гри Італія — Албанія. У цій статті оперативно будуть додані лише голи, а після закінчення зустрічі – відеоогляд поєдинку.

Італія — Албанія — початок о 22:00 (оновлюється)

Італія прийме Албанію в Дортмунді (Німеччина) на BVB-Штадіон, початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Італійці зобов’язані перемагати, враховуючи величезну різницю у класі суперників, щоправда, не варто забувати як маленька за мірками футболу збірна Північної Македонії зіпсувала нерви Скуадра Адзурра в недалекому минулому. Албанці не є новачками на ЧЄ і тим паче зроблять усе, щоб показати гідний результат у групі. Однак зробити це буде дуже складно.

У групі В також виступають Іспанія та Хорватія, які провели свій очний поєдинок також 15 червня. З розкладом та результатами матчів Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що у нас на сайті також є розклад трансляцій групового етапу ЧЄ-2024.