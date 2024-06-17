"Влепят технарь?": У сборной Украины проблемы перед матчем Евро-2024 с Румынией

Украинская сторона допустила оплошность, но есть время все исправить

В понедельник, 17 июня, матчем с Румынией сборная Украины стартует на чемпионате Европы-2024 по футболу. Перед игрой Украиская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала фото формы Сине-желтых, на которой была обнаружена ошибка.

После огласки снимок был удален из официального сайта УАФ. Об этом сообщает "Телеграф".

Дело в том, что на форме сборной Украины можно заметить спонсорское название "Арены Мюнхен" — "Альянц Арена". "Альянц" — крупнейшая немецкая страховая компания, которая на 30 лет выкупила права на название стадиона. По правилам УЕФА, на турнирах под эгидой этой организации запрещена реклама всего, что не связано с Союзом. Таким образом, в УАФ допустили грубую ошибку на футболке сборной. К слову, румыны на своей футболке отметили лишь город, где пройдет игра.

На футболку сборной Украины нанесли комерческое название стадиона в Мюнхене

Футболки сборных Румынии и Украины

До начала игры есть еще время, а потому украинская сторона может подготовить новые футболки, либо договориться с УЕФА. Однако в сети уже заговорили о техническом поражении для нашей команды, хотя этот вариант маловероятен.

Напомним, матч Сине-желтых с Трехцветными начнется в 16:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры Румыния — Украина. Встречу также можно посмотреть по ТВ. К слову, букмекеры считают нашу команду фаворитами противостояния.