Какого она цвета? Форму сборной Украины на Евро-2024 сравнили с легендарным мемом (фото)
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Болельщики заподозрили неладно из-за оптической иллюзии
Перед первым поединком сборной Украины на чемпионате Европы-2024 против Румынии Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала фото национальной команды на игру. Снимки вызвали бурную реакцию в сети из-за флага Румынии на ней.
Соответствующий снимок разместила пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. На снимке можно разглядеть флаг Бельгии, а не Румынии. Примечательно, что наша команда также сыграет с Бельгией на Евро-2024.
Футбольный паблик "Брутальный футбол" назвал это главной оптической иллюзией и сравнил футболку национальной команды с легендарным мемом про платье.
Сине-черное платье — интернет-феномен и мем, возникший после того, как 26 февраля 2015 года в социальной сети Tumblr была опубликована фотография кружевного платья дизайнера Roman Originals. Фактически сразу развязался горячий спор относительно того, какого цвета платье на фотографии: голубое с черными полосками или белое с золотыми.
Форма сборной Украины породила много шуток в сети:
Напомним, сборная Украины сыграет с Румынией 16 июня. За ходом игры можно следить на сайте "Телеграф". Добавим, что у нас на сайте доступны расписание и результаты всех матчей ЧЕ-2024 по футболу.