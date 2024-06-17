Какого она цвета? Форму сборной Украины на Евро-2024 сравнили с легендарным мемом (фото)

Болельщики заподозрили неладно из-за оптической иллюзии

Перед первым поединком сборной Украины на чемпионате Европы-2024 против Румынии Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала фото национальной команды на игру. Снимки вызвали бурную реакцию в сети из-за флага Румынии на ней.

Соответствующий снимок разместила пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. На снимке можно разглядеть флаг Бельгии, а не Румынии. Примечательно, что наша команда также сыграет с Бельгией на Евро-2024.

Форма сборной Украины на матч против Румынии

Футбольный паблик "Брутальный футбол" назвал это главной оптической иллюзией и сравнил футболку национальной команды с легендарным мемом про платье.

Сине-черное платье

Сине-черное платье — интернет-феномен и мем, возникший после того, как 26 февраля 2015 года в социальной сети Tumblr была опубликована фотография кружевного платья дизайнера Roman Originals. Фактически сразу развязался горячий спор относительно того, какого цвета платье на фотографии: голубое с черными полосками или белое с золотыми.

Форма сборной Украины породила много шуток в сети:

Напомним, сборная Украины сыграет с Румынией 16 июня. За ходом игры можно следить на сайте "Телеграф". Добавим, что у нас на сайте доступны расписание и результаты всех матчей ЧЕ-2024 по футболу.