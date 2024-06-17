Транслятор Евро-2024 прервал матч Румыния - Украина после третьего гола румын

Проблемы с видеосигналом появились в середине второго тайма

Официальный транслятор Евро-2024 в Украине стриминговый сервис Megogo прервал трансляцию матча Румыния — Украина в рамках первого тура чемпионата Европы по футболу в Германии. Трансляцию прервалась сразу после того как команда Румынии забила третий гол.

После 60-й минуты матча трансляция так и не возобновилась, сообщает "Телеграф". Матч завершился со счетом 3:0. В то же время, на "Суспільному", который совместно с Megogo показывает ряд матчей, трансляция продолжалась.

В Megogo отреагировали на проблему: "Друзья, искренне извиняемся за технические неудобства. К сожалению, возникли перебои с трансляцией. Предварительно. из-за погодных условий произошел технический сбой в сети доставки контента", — указали в медиасервисе.

Сборная Украины неожиданно уступила в матче, в котором изначально считалась фаворитом у специалистов и на котировках букмекерских контор. Далее украинцам предстоит провести игры со сборными Словакии и Бельгии.

Сборная Украины сенсационно проигрывала с крупным счетом уже к 60-й минуте матча — 0:3, а далее у транслятора начались проблемы. Впрочем, болельщики "сине-желтой" команды пропустили немного. В оставшееся время команда не смогла переломить ход игры.

!7 июня вечером также состоится второй матч группы, с участием сборной Украины, в котором сыграют команды Бельгии и Словакии. Также сегодня состоится игра Франция — Австрия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одна из самых сексуальных болельщиц Евро-2024 уже успела попасть в скандал.