Какие шансы у Украины? Суперкомпьютер предсказал победителя Евро-2024 после первых матчей

Подопечные Сергея Реброва занимают место во второй половине команд-участниц турнира

Суперкомпьютер Bettingexpert BETSiE подсчитал шансы команд на победу на Евро-2024 после первого тура группового этапа, который завершился 18 июня. Фавориты турнира остаются неизменными, как и положение сборной Украины.

По данным компьютера команда Сергея Реброва занимает 16-е место в общем списке, сообщает The Sun. Вероятность успеха украинцев оценивается в 0,19%.

Основными фаворитами на победу остаются команды Англии (20,97), Франции (17,91) и Германии (16,58). В топ-5 также входят сборные Португалии (12,69) и Испании (10,02).

Еще пять команд, по мнению системы, имеют больше 1 процента шансов на успех. Это сборные Италии (6,39), Нидерландов (4,79), Бельгии (3,12), Швейцарии (2,15) и Хорватии (1,90). Остальные 14 команд имеют менее одного процента шансов на титул. Интересно, что шансы команд Бельгии, разгромившей украинцев в первом матче, и Словакии оцениваются ниже — 19-20 места в списке команд.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 21 июня, сборная Украины проведет "матч жизни" на Евро-2024 против команды Словакии.