Как Украина может выйти из группы на Евро-2024: есть пять вариантов развития событий

У команды Сергея Реброва остаются неплохие шансы на выход в плей-офф

У сборной Украины на Евро-2024, несмотря на разгромное поражение от команды Румынии в первом матче, остаются хорошие шансы на выход в плей-офф — 1/8 финала. Для этого необязательно выигрывать два последующих матча.

"Телеграф" погрузился в дебри регламента турнира. И выяснил, что для нашей команды далеко не все потеряно.

Согласно регламенту турнира в плей-офф выходят 12 команд, занявших 1-2 места в каждой из шести групп и четыре лучшие из шести, занявших 3-и места. И мы нашли пять вариантов, при которых команда Реброва может выйти из группы.

1.Если наша команда выиграет оба оставшихся матча — у Словакии и Бельгии, и наберет 6 очков. Это идеальный вариант, при котором команда может занять и 1-е место в итоговой турнирной таблицы квартета.

2.Если наша команда однажды выиграет и в другой игре сыграет вничью — 4 очка. С этим показателем также можно рассчитывать на итоговое 2-е место. Кроме того, если сборная Украины все же займет 3-е место с 4 очками, то есть большая вероятность того, что, как минимум, в двух других группах третьи команды наберут 3 и менее очков.

3.Если украинцы один матч выиграют и один проиграют. С 3 баллами в итоговой таблице они будут конкурировать с командами из других групп и также вполне могут попасть в плей-офф.

4.Если команда Реброва два оставшихся матча в группе сведет вничью — 2 очка. Да, с двумя баллами можно пройти в 1/8 финала. Для этого нужно, чтобы в двух других группах 3-4 команды проиграли фаворитам, а между собой сыграли вничью. Тогда у них будет по 1 очку и украинцы их опередят.

5.Проигрыш словакам, крупный проигрыш бельгийцев румынам и ничья в игре последнего тура Украина — Бельгия, 1 очко. В таком случае, аналогичная ситуация должна повториться в двух других группах, 3-4 команды должны набрать по 1 очку. А сборная Украины должна опередить Бельгию и команды из других групп по разнице мячей. Но, с учетом 0:3 от команды Румынии этот вариант, скорее, чисто гипотетический.

Ну и, разумеется, в случае проигрыша в двух матчах сборная Украины начнет паковать чемоданы домой уже 26 июня. Сразу после завершения последнего матча группового этапа против Бельгии.

Напомним, что на прошлом Евро-2020 сборная Украины вышла из группы с 3-го места, проиграв командам Нидерландов и Австрии, но обыграв сборную Северной Македонии. Уже в плей-офф украинцы обыграли сборную Швеции, но в 1/4 финала разгромно уступили команде Англии.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 21 июня, сборная Украины сыграет "матч жизни" на Евро-2024, против команды Словакии.