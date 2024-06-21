Словакия - Украина: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Сине-желтые проведут свой второй матч на турнире

В пятницу, 21 июня, сборная Украины по футболу сыграет со Словакией в рамках матча 2-го тура группового раунда чемпионата Европы-2024 по футболу. В первом туре наша команда потерпела сокрушительное поражение от Румынии (0:3).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты поединка.

Словакия — Украина — начало в 16:00 (обновляется)

Сборная Украины оказалась в плохом положении после первого тура в отличие от словаков, которые сделали громкую сенсацию в первом туре, обыграв бельгийцев (1:0). Во второй игре Сине-желтые обязаны побеждать, иначе о выходе в плей-офф придется только мечтать. В третьем туре на нашу команду ждет разъяренная Бельгия, в поединке с которой очки добыть будет очень сложно.

Матч группы Е Словакия — Украина состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало встречи в 16:00 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" сообщал, где бесплатно смотреть эту игру, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Полный видеообзор матча Румыния — Украина:

С календарем, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Кроме того у нас на сайте доступны турнирные расклады команд на Евро-2024.