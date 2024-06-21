Словаччина – Україна: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Синьо-жовті проведуть свій другий матч на турнірі

У п’ятницю, 21 червня, збірна України з футболу зіграє зі Словаччиною у рамках матчу 2-го туру групового раунду чемпіонату Європи-2024 з футболу. У першому турі наша команда зазнала нищівної поразки від Румунії (0:3).

Телеграф проведе онлайн-трансляцію гри. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а по закінченні зустрічі – найкращі моменти поєдинку.

Словаччина – Україна – початок о 16:00 (оновлюється)

Збірна України опинилася у поганому становищі після першого туру, на відміну від словаків, які зробили гучну сенсацію у першому турі, обігравши бельгійців (1:0). У другій грі Синьо-жовті зобов’язані перемагати, інакше про вихід у плей-оф доведеться лише мріяти. У третьому турі на нашу команду чекає розлючена Бельгія, у поєдинку з якою очки здобути буде дуже складно.

Матч групи Е Словаччина – Україна відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Напередодні "Телеграф" повідомляв де безплатно дивитися цю гру, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Повний відеоогляд матчу Румунія — Україна:

З календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Крім того, у нас на сайті доступні турнірні розклади команд на Євро-2024.